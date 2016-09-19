Кишинёв, 19 сентября, 2016, 23:59 — ИА Регнум. В рамках заседания глав государство СНГ в Бишкеке представлявшему на форуме Молдавию премьер-министру Павлу Филипу удалось поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

Руль

Молдавский премьер назвал состоявшуюся беседу конструктивной. По его словам, стороны затронули вопросы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в том числе плана по нормализации отношений между двумя странами. «Группы экспертов из Республики Молдова и Российской Федерации уже встречались и ведут разработку начального проекта документа. Будет сделано все возможное, чтобы довести до конца разработку Плана мер, призванного решить ряд проблем, существующих на данном этапе между Республикой Молдова и Российской Федерацией». — сказал Филип.

Президент России Владимир Путин в свою очередь сказал по итогам саммита, что провел «хорошие беседы с премьер-министром Молдавии». «Надеюсь, мы выстроим какой-то позитивный рабочий диалог, посмотрим, что из этого получится. Нам бы очень хотелось, чтобы консенсус был найден, но мы в двустороннем формате сделать это уже не сможем, имея в виду, что Молдова подписала известное соглашение с Евросоюзом. Нам нужно, безусловно, участие Еврокомиссии. Будем надеяться на то, что вырулим на какие-то позитивные решения», — добавил Путин.