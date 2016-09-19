Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» разбил казанский «Рубин» в матче 7-го тура чемпионат России. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает «Р-Спорт».

sochi-express.ru Гол

Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Преимущество «сине-бело-голубых» было неоспоримым, и они победили гостей со счетом 4:1.

У хозяев голы забили: Доменико Кришито (16-я минута, с пенальти), Роберт Мак (53), Жулиано (59) и Артем Дзюба (63). Футболисты «Рубина» смогли ответить лишь одним голом в конце игры. Счет «размочил» Жонатас на 86-й минуте.