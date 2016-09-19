Афины , 19 сентября, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Греческие власти говорят, что 50 беженцев были спасены в западной Греции после подачи сигнала бедствия с повреждённой парусной лодки, передаёт ABC News.

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Министерство торгового флота Греции говорит, что мигранты были подняты на борт грузового судна Турции после поисково-спасательной операции с участием четырёх кораблей.

Парусник был оставлен мигрантами в открытом море. Переселенцы, которые оказались в хорошем состоянии, по-видимому, направлялись в Италию. Их национальности пока не установлены.

Мигрантов высадили поздно вечером 19 сентября в порту Закинфа.