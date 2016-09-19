Горки-2, Московская область, 19 сентября, 2016, 23:32 — ИА Регнум. По факту убийства главы украинской организации «Оплот» Евгения Жилина в подмосковном поселке «горки-2» возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

ktr.su Уголовное дело

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)

Напомним, ранее сегодня стало известно, что неизвестный вооруженный мужчина расстрелял двух посетителей кафе «Ветерок» в поселке Горки-2 Московской области. В результате стрельбы один человек погиб, второй получил серьезные ранения.

Оказалось, что погибший — глава украинской организации «Оплот» Евгений Жилин, а раненый — его друг Андрей Козырев. Стрелок поджидал своих жертв в ресторане, Когда Жилин и Козырев вошли в заведение, он расстрелял их, а затем скрылся на автомобиле с водителем.

Организация «Оплот» была одной из опорных групп бывшего президента Украины Виктора Януковича. Во время беспорядков в Киеве зимой 2013/14 года «Оплот» в ходе уличных столкновений в Киеве потерпел поражение от боевиков «Правого сектора», что фактически привело к падению власти Януковича.