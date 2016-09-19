Псков, 19 сентября, 2016, 23:20 — ИА Регнум. По итогам выборов в Псковское областное собрание депутатов шестого созыва 18 сентября 2016 года во всех 22 одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель облизбиркома Николай Цветков на итоговой пресс-конференции сегодня, 19 сентября.

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По единому избирательному округу партия «Единая Россия» получила голоса 44,11% избирателей (100 775). К распределению депутатских мандатов будут допущены ещё четыре политических партии: КПРФ (20,07%), ЛДПР (14,85%), «Справедливая Россия» (8,95%) и «Яблоко» (6,10%).

Глава облизбиркома напомнил, что в 2011 году на выборах пятого созыва Псковской областного собрания депутатов расстановка сил была несколько иная: «Единая Россия» набрала тогда 37,41%, КПРФ — 24,77%, на третьем месте с 15,02% голосов была «Справедливая Россия», на четвертом — ЛДПР с 14,17% голосов, а «Яблоко» получила 6,72%.

Всего в выборах в региональный парламент участвовали семь партий. «Партия роста» набрала в свою поддержку 1,49%, «Патриоты России» — 1,69%.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов заверил, что, несмотря на абсолютное большинство, которое «Единая Россия» будет представлять в Псковском областном собрании депутатов, единороссы намерены выстраивать конструктивный диалог с политическими конкурентами и рассчитывают на ответную реакцию с их стороны. Он также добавил, что, скорее всего, фракция «Единой России» в региональном парламенте обновится на одну треть: около 10 человек впервые получат депутатские мандаты.