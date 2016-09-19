Ижевск, 19 сентября, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Ущерб от засухи в Удмуртии составил 826 млн рублей. Об этом заявил глава республиканского МЧС Петр Фомин, сообщает Udm-info.

pogoda-dnem.ru Засуха в Удмуртии

Издание отмечает, что по предварительным оценкам Минсельхоза региона, Удмуртия недополучит в связи с засухой 110 тыс. тонн зерновых.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прошедший август в Удмуртии стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

2 сентября в связи с засухой на территории республики ввели режим готовности к ЧС. Соответствующие мероприятия проводились «в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности Удмуртской Республики в связи со значительным материальным ущербом, связанным с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате атмосферной и почвенной засухи».

8 сентября режим готовности к ЧС был снят.