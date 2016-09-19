Ижевск, 19 сентября, 2016, 22:56 — ИА Регнум. По итогам дополнительных выборов в городские думы Ижевска, Сарапула, Воткинска и Можги четыре мандата достались представителям «Единой России» и один — самовыдвиженцу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК Удмуртии.

Флаг партии «Единая Россия»

Так, в двух одномандатных округах Ижевска победу одержали единороссы Сергей Кривоносов и Владимир Гасов. В Сарапуле и Воткинске граждане поддержали представителей «Единой России» Ольгу Кулемалину и Константина Владимирова соответственно.

В одномандатном избирательном округе №7 на довыборах в Гордуму Можги победил самовыдвиженец Андрей Чернов, на 2% опередив Оксану Хорошилову от «Единой России».

Отметим также, что по итогам голосования на выборах в Совет депутатов Вавожского района Удмуртии КПРФ обошла «Единую Россию», набрав 51,37% голосов избирателей. «Единую Россию» поддержали 35,15% граждан. В остальных районах лидером голосования стала «Единая Россия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в Удмуртии выбирали депутатов Госдумы РФ VII созыва и Советы депутатов всех районов и поселений Удмуртии. Довыборы в муниципальные парламенты проходили в Ижевске, Сарапуле, Воткинске и Можге.

Явка составила 44,48%. На выборах в нижнюю палату российского парламента «Единая Россия» победила как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.