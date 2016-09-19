Челябинск, 19 сентября, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Приговор бизнесмену Максиму Юлику, осуждённому за попытку завладения чужой долей в ООО «УралКраз» Чебаркульского кранового завода, оставлен без изменений. Гражданин продолжит отбывать срок в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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Челябинский областной суд в составе судебной коллегии по уголовным делам рассмотрел уголовное дело Максима Юлика, который осужден Ленинским районным судом Челябинска 28.12.2015 года по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима на пять лет.

В ходе следствия и представленных на суд материалов дела было установлено, что Юлик весной 2010 года путем обманных действий завладел чужим имуществом в виде доли в уставном капитале ООО «УралКраз», путем подделки протокола собрания учредителей. Размер доли составил почти 60%, а рыночная стоимость свыше 66 млн рублей. Преступные действия Максим Юлик совершал в сговоре со своим братом-близнецом Вячеславом. Братья попытались впечатать в документы сведения о том, что якобы собственница, владеющая 60%, передала свою долю одному из братьев.

Адвокат Юлика в судебной апелляционной инстанции просила прекратить уголовное дело, ввиду, по мнению защиты, отсутствия состава преступления, ссылаясь на якобы недоказанность в ходе предварительного следствия вины подсудимого.

В ходе рассмотрения дела прокурор не согласился с доводами защиты и просил оставить приговор без изменения.

Напомним, бизнесмен, владевший вместе со своим братом-близнецом 40%-ми предприятия, был задержан в аэропорту города Москвы при попытке вылететь в Израиль, где скрывается Вячеслав Юлик. 22 августа 2014 года Юлик был заключен под стражу, а 28 декабря 2015 года осужден за мошенничество в особо крупном размере, и отправлен в колонию общего режима.

Практика рейдерских захватов собственности, как казалось ушедшая вместе с 90-ми, из раза в раз случается в Челябинской области. Так, в мае 2016 года обострилась ситуация в многострадальном Златоусте. На шлакоотвалах вновь возобновились движения групп крепких молодых, в спортивной одежде, людей. Атаке подверглось предприятие по переработке отвалов «Рико». Представители некого ООО предъявляли документы на землю, расположенную на территории предприятия, тем самым пытаясь отобрать основные фонды необходимы для производства.

В феврале 2015 года рейдерской атаке был подвергнут «Челябинский опытный завод». Претендующие на управление предприятием ворвались на территорию завода в количестве 20 человек, предъявили действующему гендиректору новое решение о смене руководства, и выпроводили людей из управления за пределы предприятия. Руководство одного из крупных предприятий ООО «Уралмостострой», ранее пережившее две рейдерских атаки, в августе 2015 года пожаловалось губернатору Челябинской области на противоправные действия в отношении своего филиала «Мостоотряд № 16». Действия рейдеров стали причиной остановки строительство развязок в черте города Челябинск.

Как считают эксперты, в современной России рейдерство является показателем того, что страна при построении капитализма не может выйти из первоначального накопления капитала. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин по итогам Петербургского экономического форума в 2016 году высказался более конкретно. Он заявил, что проблемы российской экономики связаны в том числе с проблемой непрекращающегося передела собственности. «Если вы имеете производственный ли спор по выполнению контракта или по поставкам продукции, или по собственности, очень важно, чтобы они очень корректно разрешались. У нас такая практика еще не закрепилась. От периода рейдерских захватов 90-х — начала нулевых еще мы не сильно отошли, они периодически встречаются. Такая традиция у нас существует. А это, как правило, недоработка институтов, тех, которые должны разрешать эти споры», — сообщил Алексей Кудрин.

А директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов в рейдерстве видит «болезнь общества и системы», которая препятствует развитию конкуренции и в конечном счете не позволяет развиваться экономике.