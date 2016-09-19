Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Франция считает «чрезвычайно слабым» достигнутое при посредничестве США и России соглашение о режиме прекращения огня в Сирии, передаёт The New York Times.

ИА REGNUM

Глава французского МИД Жан-Марк Эро рассказал репортёрам, что тем не менее договор о перемирии является «проблеском надежды», т.к. это единственная основа для остановки боевых действий в Сирии.

Выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Эро призвал к «усиленному и обновлённому диалогу между США и Россией», но говорит, что «мы не можем ограничивать диалог двумя странами». Под последними он имеет ввиду Россию и США.

Имплементация такого договора «крайне трудна» без международной поддержки.

Касательно будущего президента САР Башара Асада, Эро отметил, что не считает возможным, чтобы тот возглавил объединённую Сирию. Французский министр предсказывает «хаос» в арабской стране, если Асад останется у власти.