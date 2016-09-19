Минск, 19 сентября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Вечером 19 сентября на Октябрьской площади Минска, рядом со зданием бывшего музея Великой Отечественной войны представители прозападной оппозиции провели несанкционированную акцию, демонстрируя минчанам националистическую символику, использовавшуюся в годы Великой Отечественной войны пособниками гитлеровских оккупантов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Участие в акции приняло около 30 человек. Без какого-либо противодействия милиции представители оппозиционных организаций приготовились к акции, развернули бело-красно-белые флаги и стали размахивать ими, выстроившись вдоль проспекта Независимости (до этого носившего имена Скорины и Ленина). Некоторые демонстрировали литовский герб «Погоня», скандировали лозунги и речёвки.

Оперативники в штатском, а также представители оппозиционных и зарубежных СМИ фиксировали происходящее на видеокамеры и фотоаппараты. МВД не мешало проведению акции, о задержанных после её проведения также не сообщается.

Организатором акции выступило зарегистрированное в Чехии объединение русофобов «Молодой фронт». По их мнению, литовский герб и придуманный в 1917 году виленским архитектором Клавдием Дуж-Душевским бело-красно-белый флаг являются «белорусскими национальными символами».

В 1918 году данная символика использовалась антироссийскими силами в Белоруссии, однако не была принята местным населением как национальный символ. С политическими эмигрантами, поддержавшими Адольфа Гитлера во время Великой Отечественной войны, бело-красно-белый флаг вернулся в Белоруссию и использовался коллаборантами, помогавшими оккупантам грабить местное население и подавлять партизанское движение. Данная символика использовалась также, как отличительный знак личного состава при формировании 30-й дивизии SS (бело-красно-белая нашивка с надписью «Weissruthenien» — приказ рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера от 29 января 1945 года). Литовский герб и бело-красно-белый флаг использовались также вспомогательной администрацией на оккупированных территориях, призванной противодействовать партизанскому движению и содействовать насаждению различных русофобских мифов.

Во время «горбачёвской перестройки» литовский герб и бело-красно-белый флаг использовались «Белорусским народным фронтом» и другими русофобствующими националистическими организациями. Воспользовавшись параличом Компартии Белоруссии во время «августовских событий» 1991 года, небольшая фракция националистов в Верховном Совете провела решение о смене государственной символики, и до референдума 1995 года литовский герб и бело-красно-белый флаг являлись официальными символами Республики Беларусь. Фактически символика националистов, искавших протекции у германского кайзера, а затем и у германского фюрера, стала государственной. При этом политики соседних Литвы и Белоруссии оспаривали принадлежность двух официальных гербов соседних республик, различая их по таким элементам, как задран хвост у коня на гербе или висит.

В мае 1995 года состоялся республиканский референдум, в ходе которого белорусов впервые спросили, какую символику они желают видеть в качестве национальной. В итоге 75,1% проголосовало за нынешнюю символику Республики Беларусь, созданную на основе стилизованной символики БССР. На том же референдуме 83,3% проголосовало за придание русскому языку равного статуса с белорусским, 83,3% — поддержали действия президента, направленные на экономическую интеграцию с Российской Федерацией и 77,7% согласились с необходимостью внесения изменений в Конституцию, которые предусматривали возможность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции. Референдум 1995 года стал сильнейшим поражением русофобствующей прозападной оппозиции, после которого она так и не оправилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ныне бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь!» являются символами праворадикальных русофобских организаций в Белоруссии, заявляющих о необходимости ликвидации государственного статуса русского языка, люстрациях «пособников режима Лукашенко», выхода Белоруссии из Союзного государства и других интеграционных объединений с Россией, а также вступления в Евросоюз и НАТО.

Деятели, считающие себя белорусскими националистами, убеждены, что предками нынешних белорусов являются «литвины», а литовцы на самом деле «жмудины». Они также считают литовский герб «белорусским», а бело-красно-белый флаг обнаружили на картинах польских художников XVI века, за что получили от польских товарищей ироничное именование символики белорусских националистов «полторы Польши».

Как появился лозунг «Жыве Беларусь!» («Живёт Белоруссия!»), и что он означает — вразумительного объяснения не могут предоставить ни деятели националистического движения, ни госагитпроп, отдельные представители которого также считают бело-красно-белый флаг и литовский герб «белорусскими национальными символами», не видя ничего плохого и в лозунге. Отметим, что в последние годы чиновничья «идеологическая вертикаль» Белоруссии активно ворует идеи и символы у прозападной оппозиции в процессе проведения курса «белорусизации».