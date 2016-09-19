Тбилиси, 19 сентября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. «Грузия — довольно маленькая страна, и у нас есть проблемы в связи с безопасностью, но мы и в дальнейшем будем вносить вклад в международные усилия по управлению массовым перемещением мигрантов и беженцев», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на проходившей 19 сентября в ООН встрече на тему участившегося перемещения беженцев и мигрантов.

Levan Gokadze Морское побережье

По словам премьера, тяжесть бремени вынужденного перемещения испытывает и Грузия. С трибуны ООН Георгий Квирикашвили напомнил, что Россия «оккупировала» Абхазию и Южную Осетию, и подчеркнул, что в Грузии, население которой составляет до 4 миллионов человек, 400 тысяч граждан стали вынужденными переселенцами.

«В условиях возведения заграждений из колючей проволоки вдоль оккупационной линии перспектива их возвращения в свои дома не обнадеживает. Между тем, проживающие на оккупированных территориях этнические грузины ежедневно испытывают дискриминацию. Просто недопустимо закрывать глаза на эти и другие происходящие в мире процессы», — заявил Квирикашвили.

Что касается участия в международных усилиях по регулированию перемещения беженцев, по информации премьера, Грузия уже приняла более 4 тысяч соискателей убежища из Украины, Ирака, Сирии, Египта и Сомали. Георгий Квирикашвили рассказал и о мерах по их интеграции в грузинское общество, в частности, сообщил, что грузинские университеты предлагают мигрантам специальные образовательные программы.

По мнению грузинского премьера, международные организации прилагают усилия по разрешению проблем мигрантов и беженцев, но тяжесть создавшейся ситуации требует координированного реагирования, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

«Мы должны реагировать на главные причины вынужденного перемещения и обеспечить, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Мы должны заострить внимание больше на превенции, чем на реагировании, то есть предотвращать обострение конфликтов и последующий поток вынужденных переселенцев», — пояснил Квирикашвили.

Главным в этом деле он считает соблюдение каждой стороной законов и точное выполнение своих обязательств, что должно открыть путь к мирному разрешению конфликтов и предотвратить кризисы и вынужденное перемещение людей.