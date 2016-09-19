Горки-2, Московская область, 19 сентября, 2016, 20:47 — ИА Регнум. В подмосковном поселке Горки-2 неизвестный мужчина расстрелял двух посетителей ресторана «Ветерок». об этом сегодня, 19 сентября, сообщает Life.

Евгений Жилин

Сообщается, что в результате стрельбы погиб один человек, второй получил серьезные ранения и госпитализирован. По неподтвержденным данным убитый — глава украинской общественной организации «Оплот», известный критик Евромайдана Евгений Жилин. Раненый является знакомым Жилина.

Сотрудники ресторана сообщили, что на стрелке была черная шляпа с полями и очки. Киллер не стал снимать верхнюю одежду, а сразу сел за столик и попросил кофе. Затем он расстрелял двоих человек и скрылся с сообщниками на двух автомобилях: такси Nissan желтого цвета и иномарка темного цвета.

В Московском регионе введен план «Перехват». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.