Москва, 19 сентября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. В Москве готовится к открытию XI Фестиваль независимого и авторского кинематографа Америки «Амфест». Смотр откроется 20 сентября в кинотеатре Формула Кино Горизонт, в программе — оригинальное кино, снятое за океаном за последний год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе арт-объединения CoolConnections, фильмом открытия станет вестерн Антуана Фукуа «Великолепная семерка», который покажут на фестивале на два дня раньше официального российского проката.

Цитата из х/ф «Возмущение». реж. Джеймс Шеймус. 2016. США Любовь

«Мы показываем этот фильм сразу после премьеры в Венеции и Торонто, и это большая удача для нас, — комментирует корреспонденту ИА REGNUM куратор фестиваля Наталья Гончарова, — Помимо «Семерки» в этом году мы показываем около 20 картин, и в них вы увидите неожиданные роли Кристен Стюарт и Мишель Уильямс, триллер с Дэниэлом Редклиффом, одну из последних картин Антона Ельчина, романтические истории с участием Греты Гервиг и Сьюзан Сарандон. И целых 4 фильма с Итаном Хоуком!»

Из года в год в программу «Амфеста» попадают свежие шедевры независимого и авторского кино, путь которым на большие экраны мультиплексов заказан не только в России, но и у себя на родине, в США.

Как и в предыдущие годы, «Амфест» — 2016 поделен на несколько направлений. Специальной программой смотра станут гала-премьеры. В их числе:

премьера триллера «Абсолютная власть» с Дэниэлом Редклиффом в главной роли — история про агента ФБР, внедряющегося в ячейку неонацистов-террористов. В кинотеатрах России фильм стартует с 29 сентября;

в главной роли — история про агента ФБР, внедряющегося в ячейку неонацистов-террористов. В кинотеатрах России фильм стартует с 29 сентября; драма «Возмущение» Джеймса Шеймуса — экранизация классика современной американской литературы Филипа Рота;

— экранизация классика современной американской литературы Филипа Рота; молодежный хоррор «Зеленая комната» Джереми Соунье о жутких приключениях панк-группы на гастролях с Антоном Ельчиным в главной роли;

о жутких приключениях панк-группы на гастролях с в главной роли; драма «Несколько женщин» Келли Райхардт с Кристен Стюарт — истории четырех женщин в современной Монтане.

Цитата из х/ф «Абсолютная власть». реж. Дэниэл Рагуссис. 2016. США Противостояние

Программу «Любовь и дружба» представляет семейное кино о не потерявших вкус к жизни красавицах в возрасте — мелодрама «Мама-прилипала» Лорин Скафарии и комедия «Привет, меня зовут Дорис» Майкла Шоуолтера.

Ещё одним фестивальным направлением стали «Горизонты», куда вошло нетривиальное кино от адептов авторского кинематографа:

«Отель Эль Ганзо» Стива Балдерсона — кинопоэма о встрече двух незнакомцев в мексиканском отеле;

— кинопоэма о встрече двух незнакомцев в мексиканском отеле; «Фрэнк и Лола» Мэтью Росса — нео-нуар о роковой страсти повара из Лас-Вегаса к таинственной незнакомке;

— нео-нуар о роковой страсти повара из Лас-Вегаса к таинственной незнакомке; «Такса» Тодда Солондза — четыре истории про миловидную таксу и ее измордованных проблемами владельцах.

Отдельной программой фестиваля стали фильмы-биографии. Среди них — два музыкальных биопика о двух великих трубачах — Чете Бейкере «Рожденный для грусти» и Майлзе Дэвисе «В погоне за Майлзом», а также драма «Кристин» — трагическая история о покончившей с собой в прямом эфире тележурналистке из Флориды.

Как дополнение к биопику Майлза Дэвиса 30 сентября состоится джазовый концерт-трибьют Майлзу Дэвису в Dewar’s Powerhouse, в рамках Afterparty фестиваля «Амфест». Знаменитые хиты Tutu, All Blues, Tune Up можно будет услышать в переложении квинтета Матвея Григорьева, собранного из выпускников академии имени Гнесиных и лауреатов многочисленных премий и профильных фестивалей.

В столице XI «Амфест» пройдет до 6 октября, а с 29 сентября стартует в Новосибирске, Санкт-Петербурге и ещё десяти городах России. Все фильмы будут представлены зрителям на языке оригинала с русскими субтитрами. Организует проект посольство США и арт-объединение CoolConnections.