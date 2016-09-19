Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Американская полиция задержала 28-летнего Ахмада Хана Рахами, который подозревается в причастности к организации серии взрывов, прогремевших в Нью-Йорке 17 сентября, а также в соседнем штате Нью-Джерси. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает телеканал NBS News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри и Сирия

Напомним, американские правоохранители объявили Рахами в розыск. В средствах массовой информации появились его фотографии. Подозреваемый является гражданином США, но родился в Афганистане. ФБР предупреждала, что преступник вооружен и очень опасен.

В итоге правоохранители вышли на след Рахами по отпечаткам пальцев, которые он оставил на одном из неразорвавшихся устройств. Также указания на Рахими были обнаружены памяти одного из мобильных телефонов, прикреплённом к бомбе, для её подрыва.

Сообщается, что при задержании Рахими получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У правоохранителей пока нет данных о принадлежности Рахами к какой-либо террористической группировке или его связях с ними.

Стоит отметить, что в рамках расследования серии взрывов в Нью-Йорке уже задержаны пять человек.