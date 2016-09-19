Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри говорит, что согласованное Вашингтоном и Москвой перемирие в Сирии «соблюдается, но (оно) хрупкое», несмотря на периодические вспышки насилия и отсутствие гуманитарных конвоев в осаждённые районы, передаёт The Associated Press.

ИА REGNUM

Выступая на полях заседания Генеральной Ассамблеи Керри отметил, что определённые гуманитарные грузы направляются в Сирию, но пока неясно, будут ли они двигаться в соответствии с соглашением о перемирии.

Договор о режиме прекращения огня вступил в силу 12 сентября. Его цель — проведение координированных авиаударов США и России по позициям «Исламского государства» (запрещена в РФ).

Американские представители ранее отметили, что пока не созданы все условия для учреждения Совместного центра по осуществлению США и России.