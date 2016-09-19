Рига, 19 сентября, 2016, 20:04 — ИА Регнум.



Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В конце июня 2016 года в Латвии было 891,2 тыс. занятых рабочих мест — на 3,2 тыс. (0,4%) меньше, чем в конце июня 2015 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, сообщает BNS.

Так, в частном секторе количество занятых рабочих мест за год сократилось на 2,4 тыс. (0,4%) — до 601 тыс., в общественном секторе — на 0,8 тыс. (0,3%) до 290,3 тыс.

Больше всего за 2016 год сократилось количество занятых рабочих мест среди квалифицированных рабочих и ремесленников, а также в основной группе простых профессий — соответственно на 6,9 тыс. (7,4%) и на 1,8 тыс. (1,6%). Меньше стало также операторов машин и оборудования и специалистов различных отраслей. В строительстве количество рабочих мест за год сократилось на 6,3 тыс. (10,2%), в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 0,3 (9%), в сфере обслуживания — на 0,4 тыс. (2,7%).

В свою очередь, больше всего увеличилось количество занятых рабочих мест в отрасли информационных и коммуникационных услуг — на 2,2 тыс. (7,9%), водоснабжения, утилизации и санации сточных вод и отходов — на 0,4 тыс. (5,2%), в административных и обслуживающих службах — на 1,6 тыс. (4,4%).

В отрасли оптовой и розничной торговли, где самое большое количество занятых рабочих мест, существенных изменений за год не произошло: во втором квартале 2016 года там было занято 148,9 тыс. рабочих мест — на 0,1% меньше, чем год назад. В обрабатывающей промышленности количество занятых рабочих мест сократилось на 0,3% — до 111,4 тыс., в секторе образования — на 0,7%, до 96,5 тыс.

В конце июня 2016 года в Латвии было 14,5 тыс. вакантных рабочих мест, в том числе 5,8 тыс. в общественном секторе и 8,7 тыс. в частном секторе. Вакантные рабочие места составили 1,6% всех доступных в Латвии рабочих мест (в общественном секторе — 2%, в частном — 1,4).

Наибольшим был удельный вес вакантных рабочих мест в госуправлении (4,2%), в отрасли гостиничных услуг и общепита (2,6%), здравоохранения и социального ухода (2,1%), в обрабатывающей промышленности и сфере страхования (по 2%).

Напомним, по данным Eurostat за первый квартал 2016 года Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению числа работающих жителей — количество работающих уменьшилось на 0,1%, большее сокращение числа работающих в первом квартале было только в Польше — 0,5%.