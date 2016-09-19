Калининград, 19 сентября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Накануне Калининград посетила официальная делегация из немецкого города Шлезвиг-Гольштейн во главе с министром юстиции, культуры и Европы одноимённой федеральной земли Анке Шпорендонк.

kuenker.de Монета из Шлезвиг-Гольштейна с изображением российского двуглавого орла

Чиновники встретились с коллегами из правительства Калининградской области. «По инициативе немецкой стороны в ходе встречи обсуждался ряд проблемных вопросов, связанных с деятельностью калининградских некоммерческих организаций, взаимодействующих с федеральной землёй Шлезвиг-Гольштейн, прежде всего «Ганзейского бюро» и «Зеленоградск-Пиннеберг», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Шпорендонк высказала сожаление о том, что эти НКО нарушили нормы российского законодательства.

ИА REGNUM, напоминает, что «Ганзейское бюро/Информационное бюро земли Шлезвиг-Гольштейн в Калининграде», работающее в российском эксклаве с 1992 года, было признано иностранным агентом в мае 2016 года. В настоящее время, как уточняет калининградский еженедельник «Новые колёса», немецкие учредители «Ганзейского бюро» приняли решение закрыть организацию.

Общество «Зеленоградск-Пиннеберг» была ликвидирована в конце 2015 года по решению суда, поскольку последние два года не предоставляла налоговую отчётность. Минувшим же летом выяснилось, что руководитель НКО Елена Александрова одновременно работал в администрации Зеленоградского городского округа в должности замначальника бюджетного отдела.