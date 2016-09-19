Минск, 19 сентября, 2016, 19:29 — ИА Регнум.



пресс-служба МИД Белоруссии

В МИД Белоруссии 19 сентября обсуждены «актуальные вопросы и перспективы расширения сотрудничества Белоруссии и Европейского союза в энергетической сфере», сообщает пресс-служба белорусского министерства.

Делегация Еврокомиссии во главе с заместителем генерального директора по энергетике Герассимосом Томасом провела переговоры с замминистра иностранных дел Белоруссии Еленой Купчиной. Официальные представители сторон уделили особое внимание строительству БелАЭС в Гродненской области.

«В контексте реализации проекта строительства Белорусской АЭС заместитель министра подчеркнула важность обоюдного информативного и транспарентного диалога. Е. Купчина также информировала о предпринимаемых нашей страной шагах по обеспечению безопасности и надежности будущей станции, подтвердила намерение белорусской стороны завершить ее стресс-тестирование до конца этого года», — сказано в официальном сообщении.

Делегация посетит площадку БелАЭС и на месте ознакомится с ходом строительства, а также «продолжит общение с профильными ведомствами Белоруссии», проинформировали в МИД РБ.

Напомним, по итогам состоявшихся накануне в Минске двухдневных консультаций литовской и белорусской делегаций по вопросам БелАЭС глава литовской делегации, директор департамента по предотвращению загрязнения министерства защиты окружающей среды Виталиюс Ауглис заявил о разочаровании. По его словам, состоявшаяся встреча «еще раз показала, что по-прежнему остаются основные несогласия обеих стран относительно взгляда на применение международных стандартов, процедур международной оценки воздействия на окружающую среду, прозрачность, открытость и принципы добрососедства, которые были выявлены на первой такой встрече, прошедшей 21−22 июня в Вильнюсе».Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа глава Минэнерго Литвы Рокас Масюлис объявил о возможности прибалтийской республики подать иск в один из международных судов против Белоруссии из-за БелАЭС. Политическое руководство Литвы, не отказавшееся от планов построить АЭС на своей территории, нагнетает истерию в литовском обществе не только фобиями из-за БелАЭС, но также жупелами вроде «российской угрозы».

Строительство АЭС в Белоруссии осуществляет «Росатом» на средства кредита правительства РФ, предоставляя возможность заработать также и белорусским организациям. Генподрядчиком проекта является «Атомстройэкспорт». БелАЭС воплотит проект «ВБЭР-1200» — по самым современным технологиям будет построено два энергоблока мощность 1200 МВт каждого. Первый энергоблок, как ожидается, будет запущен к концу 2018 года, а второй — к 1 июля 2020 года. До этого будут проведены стресс-тесты с привлечением западных и российских специалистов. МАГАТЭ не озвучивала претензий к БелАЭС.