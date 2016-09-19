Ханты-Мансийск, 19 сентября, 2016, 19:15 — ИА Регнум. В избиркоме ХМАО обработано 90% бюллетеней избирателей, проголосовавших на выборах в думу ХМАО шестого созыва. Из чуть более миллиона избирателей на выборах в окружной парламент проголосовали 38,7%.

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«Единая Россия» получила 46,58% голосов избирателей, ЛДПР — 25,38%, КПРФ — 11,64%, «Справедливая Россия» — 8,21%, «Партия Роста» — 1,88%, «Патриоты России» — 1,42%.

По одномандатным округам практически ничего не изменилось в ходе подсчета голосов. Изменились лишь проценты. Явка на выборах в региональный парламент составила 38%. В думу Югры попадает из 19 одномандатников попадает 17 «единороссов». Леонид Михалко набрал на своём участке 56% голосов избирателей, Петр Созонов — 47%, Андрей Осадчук — 41%, Василий Филипенко — 63%, Сергей Дегтярев — 67%, Сергей Елишев — 43%, Александр Сальников — 40% Юрий Важенин — 58%, Илья Кандаков — 45%, Ринат Айсин — 49%, Любовь Малышкина — 47%, Андрей Филатов — 50,7%, Сергей Кочкуров — 58%, Алексей Андреев — 42%, Западнова Наталья — 38%, Борис Хохряковв — 61%, Сергей Великий — 63%. Представители других партий Александр Филипенко из КПРФ набрал на своем участке 51%, Игорь Винников из ЛДПР — 33%.

Напомним, дума ХМАО состоит из 38 представителей: 19 избираются по одномандатным округам, и еще 19 — по партийным спискам. На выборах депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пятого созыва «Единая Россия» в 2011 году набрала 44% голосов избирателей, КПРФ — 13,3%, «Справедливая Россия — 13,8%, ЛДПР — 23,5%.

Выборы депутатов в югорский региональный парламент состоялись 18 сентября.