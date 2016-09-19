Москва, 19 сентября, 2016, 19:14 — ИА Регнум. С начала 2016 года объем ввода жилья в России снизился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в данных Росстата.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

В период с января по август текущего года объем введенного жилья в стране составил 42,8 млн квадратных метров.

При этом в августе 2016 года жилищное строительство выросло на 6,5% в сравнении с августом 2015 года, составив 5,6 млн квадратных метров жилья. Как отмечает ведомство, в прошлом месяце было построено 81,3 тысяч новых квартир, в январе-августе — 602,8 тысяч квартир.

В целом объем строительных работ в августе текущего года составил 559,8 млрд рублей, что на 2% меньше (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 2015 года. Всего за восемь месяцев нынешнего года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 3,391 трлн рублей — на 4,6% ниже января-августа 2016 года.

В 2014 и 2015 годах в России было введено 85 и 84 млн квадратных метров соответственно. Как отмечала весной декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина, рекордные объемы ввода жилья объясняются результатом заделов прошлых лет: когда строительный комплекс вышел из предыдущего кризиса, были заложены объемы, которые реализовались в 2014—2015 годах. Вместе с тем уже в 2015 году наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с 2014 годом: в Московской области — на 14,6%, Санкт-Петербурге — на 7,1%, Краснодарском крае — на 2,9%. В нынешнем году в связи с экономическим спадом прошлых лет на рынке ожидается снижение темпов ввода новой жилплощади.

В сентябре, выступая на всероссийской конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство», глава Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Елена Николаева сообщила, что, согласно предварительным прогнозам, в этом году объемы ввода жилья будут на 10% ниже, чем в прошлом.