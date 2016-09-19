Москва, 19 сентября, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Хакерская группа Fancy Bears выложила четвертый пакет документов Всемирного антидопингового агентства (WADA) об использовании западными спортсменами допинга в терапевтических целях.

ZaldyImg Допинг

Согласно этим документам ряд спортсменов из Аргентины, Канады, Дании, Испании, США, Бурунди, Франции и Великобритании на протяжении многих лет активно принимали допинг, имея официальное разрешение от WADA, в котором сказано, что эти препараты нужны им в терапевтических целях.

Согласно новому пакету документов WADA, допинг активно употребляли: испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех. Всего в новом списке допинг-спортсменов 27 фамилий.

Напомним, третий пакет документов был опубликован 16 сентября.