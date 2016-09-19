Казань, 19 сентября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В Татарии по итогам обработки 99,96% протоколов участковых избирательных комиссий республики наибольшее число набрала партия «Единая Россия». За единороссов проголосовало 85,3%, говорится на сайте республиканского ЦИК.

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Остальные партии набрали менее 5%. Что касается парламентских партий, то у КПРФ — 4,07% голосов поддержки, у «Справедливой России» — 2,26%, за ЛДПР проголосовало 2,24% избирателей. Отметим, что на третьем месте, опередив справороссов, оказались коммунисты России с 3,02% голосами. У других партий — менее 1% голосов.

Во всех шести одномандатных округах на парламентских выборах побеждают кандидаты от «Единой России». Они набрали от 64% до 86,2% голосов в округах.

По данным ЦИК Татарии, явка в республике составила 78,78%. Напомним, на парламентских выборах 2011 года проголосовал 79,5% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ республику представляют 15 депутатов. В российский парламент VII созыва баллотируются 43 кандидата, в том числе один самовыдвиженец.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2011 году «Единая Россия» в Татарии набрала 77,83%, КПРФ — 10,59%, «Справедливая Россия» — 5,29%, ЛДПР — 3,48%, «Яблоко» — 1%, «Патриоты России» — 0,43%, «Правое дело» — 0,37%. Отметим также, что на выборах президента РТ в 2015 году явка составила 84,2%, Рустам Минниханов набрал 94,4% голосов.