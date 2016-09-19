Берлин, 19 сентября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Немецкая пресса поспешила огульно обвинить итоги голосования в фальсификации. Кроме того, германские журналисты усмотрели в очередной победе правящей партии «Единая Россия» сильное влияние высокого уровня доверия россиян лично к президенту Владимиру Путину.

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Парламентские выборы укрепили власть Путина

Прошедшие в России парламентские выборы позволят президенту Владимиру Путину сосредоточить в своих руках еще больше власти. Прокремлевская партия «Единая Россия» получила по итогам прошедших в воскресенье выборов большинство в две трети в нижней палате Российского парламента — Государственной думе. Оппозиция подозревает, что итоги выборов были сфальсифицированы, пишет журнал Spiegel.

По словам издания, расклад сил в российском парламенте в настоящее время очевидно сместился в пользу партии Кремля «Единая Россия». Половина из 450 депутатов впервые за долгое время снова были в этом году определены непосредственно в одномандатных избирательных округах. «Единая Россия» одержала победу в 203 из 225 избирательных округов. Партия добилась 343 мест в парламенте и получила конституционное большинство (которое составляет 300 мест). Это позволяет ей даже менять Конституцию.

Либералы призывают опротестовать итоги выборов

Многие либерально настроенные русские, как, например, известный писатель Борис Акунин, давно протестуют против засилья «Единой России» в парламенте и призывают выразить недоверие итогам думских выборов, добавляет Spiegel.

Выборы в России были очевидным образом сфальсифицированы. За фасадом демократических выборов в России скрываются политические махинации и апатия населения. Со временем, однако, это неминуемо поставит под вопрос легитимность выборной системы в России, передает телерадиокомпания Deutsche Welle (DW).

Результаты, которые правящая партия «Единая Россия» получила по итогам выборов, удивления не вызывают. Как не вызывает сомнения тот факт, что полученные две трети мест в Госдуме, в том числе за счет одномандатников, были утверждены в кремлевских кабинетах задолго до выборов. Кроме того, остальные три партии, прошедшие в парламент, эффективно контролируются Кремлем, и будут поддерживать его курс в Госдуме, полагает вещатель.

Массовых протестов не ожидается

Кремлю удалось не только добиться желаемого результата, но и избежать массовых протестов граждан, подобных тем, что имели место 5 лет назад. Тогда тысячи россиян в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на мороз, вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство манипуляциями и фальсификациями на парламентских выборах. Но политические репрессии последних лет загнали большинство граждан в политическую апатию. К тому же в психологическом климате «осажденной крепости» и выдуманных иностранных угроз бессмысленная и малозаметная предвыборная кампания не позволяет избирателям увидеть альтернативу де-факто путинской партии, подчеркивает DW.

Выборы в России фиктивные

Парламентские выборы в путинской России на самом деле являлись операцией по удержанию власти. Вообще Государственная дума в России все больше напоминает бесконечный телесериал с одними и теми же персонажами, которые преодолевают трудности и стареют прямо у вас на глазах. Например, радикальный оратор и главный политический клоун России Владимир Жириновский с 1993 года устраивает балаган в российском парламенте. Вместе с ним вот уже 23 года бессменно выступает глава коммунистов Геннадий Зюганов. Вот уже 13 лет в нижней палате российского парламента — в Госдуме доминирует партия власти «Единая Россия», пишет Kleine Zeitung (KZ).

Все избирательные кампании и внутрипарламентские баталии в России имеют имитативный характер, так как вся реальная власть и в Кремле, и в парламенте уже 16 лет принадлежит Путину. Именно он принимает законы, которые потом послушно утверждаются Госдумой, полагает издание.

Рейтинг Путина остается стабильно высоким

Если еще пять лет назад десятки тысяч людей вышли после выборов на улицы, чтобы потребовать честного пересчета голосов, то сегодня путинская пропаганда фактически убедила население в безальтернативности Путина. Несмотря на продолжающуюся 2 года рецессию, падение уровня жизни и отсутствие реформ, которые могли бы освободить страну от сырьевой зависимости, рейтинг Путина благодаря войнам в Сирии и на Украине по прежнему выше 80%. Россия едва ли стоит сейчас на краю пропасти и скоро распадется, как мечтают некоторые в России и многие на Украине. Но цену за отсутствие динамизма и инноваций теперь придется платить широким слоям простых людей, полагает KZ.

Хотя сам кремлевский лидер непосредственно в думских выборах в качестве кандидата не участвовал, выборы в Госдуму являются важной проверкой перед президентскими выборами через 2 года. 63-летний Путин до сих пор не дал твердого ответа, собирается ли он баллотироваться на еще один президентский срок. Однако он намекнул, что многое зависит от результатов выборов в Госдуму. Личный рейтинг Путина в России составляет более 80%, несмотря на антироссийские санкции, экономический кризис в стране и конфликт на Украине, передает Bild.