Красногорск, 19 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В Московской области стали известны предварительные итоги голосования по одномандатным округам по выборам в Московскую областную думу. Все кандидаты представляют партию «Единая Россия» за исключением Игоря Чистюхина, который выдвигается от партии «Справедливая Россия». Результаты были объявлены главой Мособлизбиркома Ириной Коноваловой, сообщает РИАМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Мособлдумы

«Что касается выборов по одномандатным округам в Мособлдуму, то результаты следующие: Владимир Шапкин — 47,24%, Алексей Мазуров — 40,62%, Марина Шевченко — 42,21%, Вячеслав Крымов — 45,28%, Евгений Аксаков — 47,44%, Лариса Лазутина — 49,55%, Галина Уткина — 36,85%, Сергей Юдаков — 40,21%, Сергей Керселян — 39,43%, Владимир Жук — 37,02%, Дмитрий Дениско — 58,08%, Никита Чаплин — 35,38%, Александр Баранов — 39,85%, Иван Жуков — 47,29%, Эдуард Живцов — 47,19%, Павел Максимович — 39,48%, Ирина Слуцкая — 32,37%, Игорь Чистюхин — 20,39%, Игорь Брынцалов — 54,99%, Татьяна Сердюкова — 30,53%, Сергей Двойных — 43,94%, Андрей Голубев — 46,14%, Александр Смирнов — 35,95%, Роман Горбунов — 34,31%, Владимир Пекарев — 36,94%», — заявила Коновалова.

Она уточнила, что приведенные данные получены после обработки 85% протоколов.

Напомним, подвести итоги всех выборов, прошедших в Московской области 18 сентября 2016 года, в Мособлизбиркоме обещают лишь к 26 сентября.