Киев, 19 сентября, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Украинская греко-католическая церковь обвинила Киевский патриархат в незнании истории и провокации межконфессиональных конфликтов между католиками и православными, передает киевская газета «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«На Украине есть политические силы, которым нужен раздор между Украинской греко-католической церковью и Ватиканом, но, несмотря на это, УГКЦ поддерживает позицию папы Римского Франциска в отношении диалога с Московским патриархатом и касательно ситуации в стране», — заявил епископ Коломыйско-Черновецкий Василий Ивасюк. Владыка поддержал официальную позицию Святого престола, несмотря на угрозы со стороны Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Священник греко-католической церкви Украины, доктор богословия Петр Искив подчеркнул, что информационные нападки на Ватикан, которые активизировались сейчас в стране, вызваны, прежде всего, незнанием истории христианства как религии. По его мнению, провокация Киевского патриархата не связана с подписанием Совместной декларации между Папой Римским Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но направлена на разжигание межконфессиональной и межнациональной розни между католиками и православными Украины.

Напомним, ранее апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил, что после Майдана страна пошла неправильным путем в своем развитии. Это высказывание вызвало резкую критику со стороны УПЦ КП.