Севастополь, 19 сентября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Региональное отделение партии «Единая Россия» удовлетворено высокой явкой избирателей в Севастополе и уверенной поддержкой. Об этом на пресс-конференции в 19 сентября заявил секретарь местного отделения партии Борис Колесников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Агитация

Колесников от имени партии поблагодарил севастопольских избирателей за активную гражданскую позицию, учитывая, что свой выбор сделали более 45% жителей города, имеющих право голоса, тогда как в Москве, например, на избирательные участки пришло только 27% избирателей.

Борьбу между кандидатами-одномандатниками он назвал напряженной и даже «порой жестокой», выразив удовлетворение победой выдвиженца «Единой России» Дмитрия Белика.

«Мы отдаем себе отчет, что люди голосовали, в общем-то, за курс президента. Наша победа — это большая ответственность, и доверие будет тяжело оправдывать, однако мы будем стараться это делать, — сказал Колесников. — С завершением этих выборов мы завершаем интеграцию в правовое поле России. Теперь мы полноправные члены семьи субъектов Федерации».

Колесников прокомментировал и выборы в муниципальные органы представительской власти. По его словам, исходя из предварительных итогов голосования, партия рассчитывает на 70−75 мест в депутатских объединениях муниципальных образований (из 120 мандатов).