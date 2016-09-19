Севастопольское отделение «ЕР»: «Люди голосовали за курс президента»
Севастополь, 19 сентября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Региональное отделение партии «Единая Россия» удовлетворено высокой явкой избирателей в Севастополе и уверенной поддержкой. Об этом на пресс-конференции в 19 сентября заявил секретарь местного отделения партии Борис Колесников, передает корреспондент ИА REGNUM.
Колесников от имени партии поблагодарил севастопольских избирателей за активную гражданскую позицию, учитывая, что свой выбор сделали более 45% жителей города, имеющих право голоса, тогда как в Москве, например, на избирательные участки пришло только 27% избирателей.
Борьбу между кандидатами-одномандатниками он назвал напряженной и даже «порой жестокой», выразив удовлетворение победой выдвиженца «Единой России» Дмитрия Белика.
«Мы отдаем себе отчет, что люди голосовали, в общем-то, за курс президента. Наша победа — это большая ответственность, и доверие будет тяжело оправдывать, однако мы будем стараться это делать, — сказал Колесников. — С завершением этих выборов мы завершаем интеграцию в правовое поле России. Теперь мы полноправные члены семьи субъектов Федерации».
Колесников прокомментировал и выборы в муниципальные органы представительской власти. По его словам, исходя из предварительных итогов голосования, партия рассчитывает на 70−75 мест в депутатских объединениях муниципальных образований (из 120 мандатов).