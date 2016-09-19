Уфа, 19 сентября, 2016, 18:02 — ИА Регнум. В Башкирии за ночь с 18 на 19 сентября предварительные данные о явке избирателей выросли на 9%. Как заявил ИА REGNUM политолог Ильдар Габдрафиков, такой рост может свидетельствовать о возможном манипулировании цифрами на уровне ЦИК РБ.

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По данным ИА «Башинформ», по предварительным результатам голосования, 18 сентября на думских выборах на 20:00 явка составила 63,94%, проголосовали 1 млн 948 тысяч 370 избирателей. При этом в избиркоме отмечали, что это предварительные данные, цифра в 63% может поменяться на 2−3%.

Утром 19 сентября явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы составила уже 72,23%».

«По предварительным данным менее 64%, а сегодня утром уже — более 72%, т. е. разница почти в 9%. Это очень большая разница, — отметил политолог Ильдар Габдрафиков. — Да, цифра явки вполне могла измениться, но измениться на 2 — 3% максимум, а не на 9%»

По мнению собеседника ИА REGNUM, такой резкий рост данных о явке уже после окончания выборов «может свидетельствовать о возможном манипулировании цифрами на уровне ЦИК РБ».

«Видимо, посмотрели, как наши соседи в Татарии проголосовали, а там явка составила более 80%, и решили подкорректировать цифры, приблизив их к итогам голосования у соседей, — предположил политолог. — Действительно, чем мы хуже Татарии?».