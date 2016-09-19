Рига, 19 сентября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В Латвии за семь месяцев 2016 года произведено 47,918 млн литров пива, что на 15,8% меньше, чем за соответствующий период 2015 года, об этом свидетельствуют данные управления акцизных товаров Службы государственных доходов (СГД), сообщает LETA.

Alexas_Fotos Пиво

В свою очередь импорт пива в январе-июле 2016 года вырос на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — пива в Латвию в 2016 году ввезено 57,806 млн литров.

Также, согласно данным СГД, немного увеличилось количество потребления пива. Так, для потребления за семь месяцев 2016 года передано в целом 94,34 млн литров пива, что на 0,9% больше, чем за тот же период 2015 года.

Сообщается, что экспортировано из Латвии в 2016 году 6,211 млн литров пива, что на 22,5% меньше, чем в 2015 году, пиво в основном экспортировалось в страны Европейского Союза (55,9%).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии было произведено 8,564 млн декалитров пива — на 12% меньше, чем в 2014 году, при этом ввезено 7,854 млн декалитров пива, что тоже меньше на 2%.

Напомним, в латвийской пивной отрасли наблюдается резкий спад объемов реализации, что объясняется уменьшением численности жителей страны и повышением акцизного налога. Об этом ранее заявлял Владимир Барсков, руководитель компании «Bauskas alus» и президент Латвийского союза пивоваров.