Чебоксары, 19 сентября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В Чувашии на выборах в Госдуму наибольшее число голосов набрала «Единая Россия», за которую проголосовал 51% избирателей. В одномандатных округах лидерами стали справоросс Анатолий Аксаков и единоросс Леонид Черкесов. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

ЦИК Чувашии Выборы депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва. Таблица предварительных итогов по единому округу

По единому избирательному округу больше всего голосов получила партия «Единая Россия» — 51,03%. Далее идут КПРФ (13,4% голосов), ЛДПР (11,71%) и «Справедливая Россия» (10,63%). Остальным партиям не удалось набрать 3% голосов: партия пенсионеров за справедливость набрала 2,78%, коммунисты России — 1,95%, «Родина» — 1,02%, «Яблоко» — 0,99%, партия роста — 0,76%, «Зелёные» — 0,64%, ПАРНАС — 0,62%, «Патриоты России» — 0,6%, «Гражданская платформа» — 0,31%, «Гражданская сила» — 0,18%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%.

Что касается одномандатников, то в Чебоксарском одномандатном округе из 13 претендентов наибольшее число голосов получил глава Чебоксар, член «Единой России» Леонид Черкесов: за него проголосовало почти 47% избирателей (или 122,7 тыс. человек). За ним идёт депутат Госсовета, справоросс Олег Николаев, которого поддержали 11,9% избирателей. На третьем месте — бессменный лидер реготделения КПРФ и депутат Госдумы трёх созывов Валентин Шурчанов, набравший 11,85% голосов. Отметим, что Николаев в очередной раз опередил мастодонта чувашской политики Шурчанова — на этот раз даже при наличии среди кандидатов двух своих полных тёзок. Напомним, что в 2015 году на выборах главы Чувашии Олег Николаев получил второй результат, оставив позади лидера чувашских коммунистов.

В Канашском одномандатном округе в выборах участвовали кандидаты от 10 партий. По итогам голосования наибольшую поддержку получил лидер чувашских справороссов, глава комитета Госдумы шестого созыва Анатолий Аксаков: в новом парламенте ему доверили представлять интересы республики почти 30% проголосовавших (около 85 тыс. человек). На второй позиции оказался глава регионального отделения «Партии роста» Александр Капитонов с 21,4% голосами, на третьем месте — экс-единоросс, коммунист Григорий Данилов с 13,63% голосами.

Отметим, что Анатолий Аксаков является депутатом Госдумы трёх последних созывов. В 2003 году он баллотировался по Чебоксарскому одномандатному округу от «Народной партии», получив 48% голосов. В 2007 и 2011 годам выборы проходили по партийным спискам, Аксаков тогда баллотировался от «Справедливой России».

По предварительным данным, явка в Чувашии на выборах в Госдуму и Госсовет республики составила 61,8%. Напомним, на предыдущих парламентских выборах, в 2011 году, в Чувашии проголосовало 61,58% избирателей. На выборах в Госдуму в 2007 году явка избирателей составила 70,6%, на выборах депутатов Госсовета Чувашии в 2006 году — 43,73% избирателей (в 2002 году — 38%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году мандаты от «Единой России» в Госдуме шестого созыва достались Руслану Тихонову и Алёне Аршиновой, от КПРФ — Валентину Шурчанову, от «Справедливой России» — Анатолию Аксакову, который представлял, кроме Чувашии, ещё и Марий Эл. В Госдуме пятого созыва по итогам выборов в 2007 году Чувашию представляли три единоросса — Константин Косачёв, Павел Семёнов и космонавт Николай Бударин, коммунист Валентин Шурчанов, а также справоросс Анатолий Аксаков. На выборах в Госдуму в 2003 году, когда российский парламент формировался по смешанной системе, в одномандатных округах в Чувашии победу одержали Анатолий Аксаков («Народная партия России») и Павел Семёнов («Единая Россия»). По партийным спискам «Единая Россия» тогда набрала 38% голосов (депутатом стал Константин Косачёв), КПРФ — 17,39%, ЛДПР и Аграрная партия набрали соответственно 8,25% и 7,62% голосов избирателей, у «Родины» — 5,58%.