Больше половины жителей Чувашии проголосовали за «ЕР» в Госдуме: итоги
Чебоксары, 19 сентября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В Чувашии на выборах в Госдуму наибольшее число голосов набрала «Единая Россия», за которую проголосовал 51% избирателей. В одномандатных округах лидерами стали справоросс Анатолий Аксаков и единоросс Леонид Черкесов. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.
По единому избирательному округу больше всего голосов получила партия «Единая Россия» — 51,03%. Далее идут КПРФ (13,4% голосов), ЛДПР (11,71%) и «Справедливая Россия» (10,63%). Остальным партиям не удалось набрать 3% голосов: партия пенсионеров за справедливость набрала 2,78%, коммунисты России — 1,95%, «Родина» — 1,02%, «Яблоко» — 0,99%, партия роста — 0,76%, «Зелёные» — 0,64%, ПАРНАС — 0,62%, «Патриоты России» — 0,6%, «Гражданская платформа» — 0,31%, «Гражданская сила» — 0,18%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%.
Что касается одномандатников, то в Чебоксарском одномандатном округе из 13 претендентов наибольшее число голосов получил глава Чебоксар, член «Единой России» Леонид Черкесов: за него проголосовало почти 47% избирателей (или 122,7 тыс. человек). За ним идёт депутат Госсовета, справоросс Олег Николаев, которого поддержали 11,9% избирателей. На третьем месте — бессменный лидер реготделения КПРФ и депутат Госдумы трёх созывов Валентин Шурчанов, набравший 11,85% голосов. Отметим, что Николаев в очередной раз опередил мастодонта чувашской политики Шурчанова — на этот раз даже при наличии среди кандидатов двух своих полных тёзок. Напомним, что в 2015 году на выборах главы Чувашии Олег Николаев получил второй результат, оставив позади лидера чувашских коммунистов.
В Канашском одномандатном округе в выборах участвовали кандидаты от 10 партий. По итогам голосования наибольшую поддержку получил лидер чувашских справороссов, глава комитета Госдумы шестого созыва Анатолий Аксаков: в новом парламенте ему доверили представлять интересы республики почти 30% проголосовавших (около 85 тыс. человек). На второй позиции оказался глава регионального отделения «Партии роста» Александр Капитонов с 21,4% голосами, на третьем месте — экс-единоросс, коммунист Григорий Данилов с 13,63% голосами.
Отметим, что Анатолий Аксаков является депутатом Госдумы трёх последних созывов. В 2003 году он баллотировался по Чебоксарскому одномандатному округу от «Народной партии», получив 48% голосов. В 2007 и 2011 годам выборы проходили по партийным спискам, Аксаков тогда баллотировался от «Справедливой России».
По предварительным данным, явка в Чувашии на выборах в Госдуму и Госсовет республики составила 61,8%. Напомним, на предыдущих парламентских выборах, в 2011 году, в Чувашии проголосовало 61,58% избирателей. На выборах в Госдуму в 2007 году явка избирателей составила 70,6%, на выборах депутатов Госсовета Чувашии в 2006 году — 43,73% избирателей (в 2002 году — 38%).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году мандаты от «Единой России» в Госдуме шестого созыва достались Руслану Тихонову и Алёне Аршиновой, от КПРФ — Валентину Шурчанову, от «Справедливой России» — Анатолию Аксакову, который представлял, кроме Чувашии, ещё и Марий Эл. В Госдуме пятого созыва по итогам выборов в 2007 году Чувашию представляли три единоросса — Константин Косачёв, Павел Семёнов и космонавт Николай Бударин, коммунист Валентин Шурчанов, а также справоросс Анатолий Аксаков. На выборах в Госдуму в 2003 году, когда российский парламент формировался по смешанной системе, в одномандатных округах в Чувашии победу одержали Анатолий Аксаков («Народная партия России») и Павел Семёнов («Единая Россия»). По партийным спискам «Единая Россия» тогда набрала 38% голосов (депутатом стал Константин Косачёв), КПРФ — 17,39%, ЛДПР и Аграрная партия набрали соответственно 8,25% и 7,62% голосов избирателей, у «Родины» — 5,58%.