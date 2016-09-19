Ярославль, 19 сентября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Около 600 человек, содержащихся в следственных изоляторах Ярославской области, приняли участие в выборах 18 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФСИН, для реализации избирательного права подследственных, обвиняемых и осужденных, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, было организовано два избирательных участка — на базе СИЗО в Ярославле и Рыбинске.

фото сайта 76.fsin.su голосование в СИЗО

Выделенные под эти цели помещения оснастили мебелью, кабинами для тайного голосования, средствами связи и пожаротушения, а также урнами для голосования. В состав участковых избирательных комиссий вошли, в том числе, сотрудники СИЗО.

Как отметил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, проверивший организацию и ход голосования в СИЗО, явка избирателей составила почти 100%.

«Это обусловлено особенностями участка, где Единый день голосования воспринимается подследственными как дополнительная возможность покинуть камеры», — отметил Сергей Бабуркин.

Как сообщают в региональном УФСИН, выборы прошли в штатном режиме, нарушений закона, чрезвычайных происшествий и осложнения оперативной обстановки в учреждениях не допущено.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем в Ярославской области явка на этих выборах составила 37,76%, что ниже, чем в целом по стране.