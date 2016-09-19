Москва, 19 сентября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Количество международных наблюдателей на выборах в Госдуму седьмого созыва оказалось больше, чем было на предыдущих думских выборах 2011 и 2007 годов. Об этом сегодня в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ заявил член комиссии Николай Левичев.

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Всего на выборах в Госдуму седьмого созыва было аккредитовано 774 международных наблюдателя из 10 международных организаций и 63 стран.

«Количество международных наблюдателей на этих выборах оказалось больше, чем было аккредитовано на выборах депутатов Госдумы пятого и шестого созывов, когда количество международных наблюдателей составляло 299 и 688 соответственно», — подчеркнул Николай Левичев.

По словам члена ЦИК, также увеличилась и география представительства международного наблюдения: международные наблюдатели на выборах в 2011 году представляли 63 государства из Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. «Этот географический диапазон тоже заметно больше, чем был на выборах депутатов Госдумы пятого и шестого созыва в 2007-м, 2011-м годах, тогда, соответственно, прибывали к нам международные наблюдатели из 45 и 53 стран», — уточнил он.

«На наш взгляд, рост числа международных наблюдателей и стран, представленных ими, свидетельствует о повышении интереса к нашим выборам и за рубежом, и, наверное, не только к выборам, но и в целом к жизни в РФ», — резюмировал Николай Левичев.

Ранее сообщалось, что наблюдать за ходом выборов в РФ будет несколько сотен международных наблюдателей, представляющих Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, представителей зарубежных избирательных комиссий. Более чем в 50 российских регионах за полторы недели до выборов работали долгосрочные наблюдатели. На выборы не были приглашены представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая в 2014 году ввела санкции против российской делегации, лишив ее ключевых полномочий в ассамблее.

Легитимность выборов в Госдуму не вызывает сомнения. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве глава миссии наблюдателей от ШОС Рашид Алимов.

Глава миссии ШОС назвал выборы «транспарентными, соответствующими нормам демократических выборов».

«Для нашей миссии были созданы все необходимые условия для мониторинга и проведения выборного процесса, — передает ТАСС слова Рашида Алимова, — Мероприятия в рамках избирательной кампании проводились очень открыто, подробно освещались в СМИ. Были созданы равные условия для справедливой конкуренции».

Глава миссии ШОС отметил, что «были созданы условия для проведения политических дебатов». «Такое было трудно представить еще пару лет назад», — заметил он. Алимов подчеркнул, что «активность граждан была достаточно высокой». Он отметил высокий уровень подготовки работников избирательных миссий.

«Главный вывод, который мы сделали, — выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ соответствуют требованиям избирательного законодательства РФ и международным избирательным стандартам, — подчеркнул Рашид Алимов. — Миссией не отмечено нарушения норм национального законодательства».

«Мы признаем выборы 7-го созыва открытыми, свободными и демократическими, — сказал глава миссии. — Легитимность выборов не вызывает сомнения»