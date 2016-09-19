Курган, 19 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. В Курганской области по одномандатному округу 108 безоговорочную победу одержал единственный депутат в Госдуме от Зауралья Александр Ильтяков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Глава Макушинского района Василий Шишкоедов, который является вторым по объединенному с Челябинской областью партийному списку «Единой России имеет практически стопроцентные шансы стать вторым депутатом от Зауралья в Госдуме РФ седьмого созыва. Так как ЕР получила 41% от курганских избирателей и тоже заняла в области лидирующую позицию, регион может получить двух депутатов, вместо одного в нижней палате российского парламента.

«Все будет зависеть от общефедерального процента голосов, отданных на этих выборах за «Единую Россию». Но уже сейчас, исследуя челябинскую явку и их проценты, можно с уверенностью отметить — по данным на настоящий момент второй мандат получит Курганская область. В течение недели будут подведены итоги этих выборов и уже в Москве руководство партии объявит о своем решении по этому вопросу», — сообщил Накануне.RU сенатор от Зауралья Сергей Лисовский.

Напомним, избирком Курганской области обработал 100% протоколов. По данным, общая явка в Зауралье составила около 41,82% от общего числа избирателей. Это 301,3 тыс. человек из 720,4 тыс., внесенных в избирательные списки.

По предварительным данным облизбиркома, в голосовании по партийным спискам «Единая Россия» набрала 41,51% голосов избирателей, пришедших на выборы, ЛДПР — 18,83%, КПРФ — 14,56%, «Справедливая Россия» — 13,79%. Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера. «Коммунисты России» — 3%, Партия пенсионеров за справедливость — 1,9%. «Яблоко», «Партия Роста», «Зеленые», ПАРНАС, «Патриоты России», «Гражданская платформа» набрали менее процента.

Согласно официальным сведениям избиркома Зауралья, явка на предыдущих выборах в Госдуму 4 декабря 2011 года составила из 748 тыс. 094 избирателей 429 тыс. 139 человек, то есть 56,46% от общего числа внесенных в списки.

На выборах в Госдуму РФ в 2011 году голоса избирателей Курганской области распределились следующим образом: за «Единую Россию» проголосовало 44% избирателей; за «Справедливую Россию» — 14%; за КПРФ — 19%; за ЛДПР — 16%.78 45,07.