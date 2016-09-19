Ярославль, 19 сентября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Осужденный экс-советник мэра Ярославля Алексей Лопатин не смог принять участие в работе участковой избирательной комиссии в Ярославском СИЗО. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, этому помешал режим изоляции.

Алексей Лопатин, ожидающий рассмотрения кассационной жалобы на вынесенный ему приговор суда, выразил желание стать членом УИК с правом совещательного голоса. В состав комиссии Алексея Лопатина включили, однако фактически принять участие в ее работе он не смог.

«В отношении него установлен режим изоляции, в силу которого он ограничен в общении с гражданскими лицами (каковыми являются наблюдатели, представители СМИ, находящиеся на участке), а также другими подследственными, в целях предотвращения переговоров между ними и передачи предметов. Таким образом, имеется явное противоречие между законодательством о выборах и законодательством, определяющим порядок содержания под стражей», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Со слов Сергея Бабуркина, Алексей Лопатин выразил понимание позиции УФСИН, однако намерен сообщить об имеющемся противоречии в Центральную избирательную комиссию.