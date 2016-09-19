Париж, 19 сентября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призывает правительства улучшить условия содержания мигрантов, чтобы усмирить антииммигрантские настроения, передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добро пожаловать

В опубликованном 19 сентября докладе о международной миграции ОЭСР рекомендовала странам обратиться к локальным последствиям прибытия мигрантов.

«Большой и неожиданный» наплыв беженцев сосредотачивается в наиболее неблагополучных регионах, и правительства должны постепенно увеличить их поддержку, считает организация со штаб-квартирой в Париже.

ОЭСР также призывает страны активизировать международное сотрудничество и «значительно увеличить их усилия касательно переселения».

В 2015 году миграция на территории стран ОЭСР (США, Канада, страны ЕС, Япония, Южная Корея, Австралия и т.д.) выросла на 10 процентов.