Севастополь, 19 сентября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Замена линий связи Севастополя на оптоволокно потребует до 600 млн рублей инвестиций, со сроком окупаемости проекта в течение пяти лет. Об этом 19 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор ГУП «Севтелеком» Ростислав Громов, передает корреспондент ИА REGNUM.

blickpixel Оптоволоконный кабель

Полная модернизация сетей связи города необходима из-за устаревшего оборудования и линий, которые не соответствуют требованиям сертификации по российскому законодательству, а также нормам закона об оперативно-розыскной деятельности.

«Наиболее эффективным решением является полная модернизация сети связи города с внедрением виртуальной мультисервисной системы, которая позволит сократить общее количество узлов коммутации и связи. При этом все услуги будут предоставляться с использованием оптоволоконных сетей», — сообщил Громов.

Для реализации проекта потребуются инвестиции от 550 до 600 млн рублей.

«Необходимы 350−400 млн рублей привлеченных средств на протяжении трех лет в виде кредитной линии под гарантии правительства или под залог имущества. Еще 100−120 млн рублей можно выручить при реализации устаревшего оборудования», — разъяснил директор ГУП.

При этом директор уклончиво высказался о возможности привлечения частного инвестора, сославшись на статус госпредприятия.

В свою очередь, врио губернатора Дмитрий Овсянников поручил разработать проект модернизации «Севтелекома».

«Может быть, правительство города реализует проект самостоятельно, без привлечения инвестора. Однако должны быть возможности и для сторонних инвесторов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя планирует акционировать несколько ГУПов, работающих в рыночном сегменте экономики, чтобы увеличить их рентабельность. В их число вошел и ГУП «Севтелеком».