Красногорск, 19 сентября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Подвести итоги всех выборов, прошедших в Московской области 18 сентября 2016 года, в Мособлизбиркоме обещают лишь к 26 сентября, сообщает РИАМО со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Ирину Коновалову.

Dan Taylr Подсчёт голосов

«Протоколы по Госдуме мы получаем завтра к вечеру, по Мособлдуме — к концу недели, по местным выборам — также к концу недели, поэтому в следующий понедельник будем готовы говорить об итоговых результатах голосования», — пояснила Коновалова.

Тем не менее глава Избирательной комиссии сообщила, что предварительно лидером голосования в Госдуму РФ и областной парламент стала партия «Единая Россия».

Читайте также: В Подмосковье «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму РФ

Напомним, в Единый день голосования в области прошли выборы в Государственную думу Федерального собрания РФ, в Мособлдуму, а также избирательные кампании в органы местного самоуправления.