Саратов, 19 сентября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. С заявлением о нарушениях и многочисленными жалобами ранее выступили представители КПРФ. Секретарь избирательной комиссии Саратовской области Алексей Бурмак рассказал, что по итогам голосования 18 сентября в избирательную комиссию области поступили 73 обращения. Причем 61 из них направлены в комиссию от КПРФ и ее кандидатов, сообщает ресурс Дни.ру.

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«Обращения представителей КПРФ в основном, содержат однотипные жалобы, которые: кого-то не пускают на участки, другим кажется, что совершается подвоз и подкуп избирателей, третьи жалуются на незаконную агитацию, рассказал он. — Все обращения были рассмотрены, однако подтвердилось только одно заявление, по незаконной агитации партии ЛДПР».

По словам Алексея Бурмака, от партии КПРФ поступали не подтвердившиеся жалобы о подвозе и подкупе избирателей, отстранении членов участковых комиссий с правом решающего голоса. «Большинство поступивших обращений написано как под копирку, с одним и тем же текстом, и подписаны одними и теми же людьми — Ольгой Алимовой и Александром Анидаловым», — заметил он.

Напомним, ранее Геннадий Зюганов заявил о якобы произошедшем массовом недопуске представителей КПРФ на избирательные участки. Однако, по данным Саратовского облизбиркома на голосовании в регионе области работали более тысячи членов комиссий с правом совещательного голоса и более трехсот наблюдателей от партии и ее кандидатов. Ни одной жалобы по поводу удаления наблюдателей или членов комиссии с правом совещательного голоса от партий в областной избирком не поступало.

В области был зафиксирован один случай удаления наблюдателя в судебном порядке, как раз представитель КПРФ. При том, что в России фактически действовал мораторий на удаление наблюдателей с участков, можно только констатировать тот факт, что нарушения со стороны представителя компартии были весьма серьезными.

А в Саратове один из наблюдателей от компартии фактически напал на председателя участковой избирательной комиссии. «По имеющимся у нас сведениям, член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ был по какой-то причине недоволен работой комиссии, но, не объясняясь, мешал считать бюллетени, после чего, по словам председателя, набросился на нее, оставил синяки». Пострадавшая женщина намерена обратиться в медицинские службы для проверки здоровья.

Председатель Совета регионального отделения партии «Родина» Владимир Фадеев считает, прошедшую избирательную кампанию в целом можно охарактеризовать как достаточно чистую. А поведение представителей КПРФ вызвало у него большое возмущение.

«Сложилось впечатление, что работу с избирателями в предвыборную кампанию они решили заменить попытками доказать, как их якобы всюду ущемляют, — рассказал Фадеев. — На деле же — заранее подготовленные провокации и откровенно хамское отношение по отношению ко всем участникам голосования. Обидно за их избирателя, которого просто смешали с грязью таким поведением представители этой партии».

Политолог Дмитрий Олейник следующим образом оценивает действия представителей КПРФ: «Сложно судить о каких «массовых нарушениях» в Саратовской области ведет речь Геннадий Зюганов, никакого подтверждения в регионе эти обвинения не находят. Наоборот, значительная часть вопросов в ходе избирательной кампании возникала именно в адрес коммунистов.

Накануне членам избирательных комиссий от КПРФ был роздан бланк «особого мнения» в соответствии с которым представители этой партии заранее не соглашались с итогами голосования. Видимо, они предприняли максимальные усилия для поиска нарушений, но эти поиски так и не дали желаемого результата, так как существенных нарушений зафиксировано не было. Тем не менее, представители этой партии пытаются выполнить партийное задание и найти такие нарушения. Получается это несколько неуклюже, так как по сравнению с предыдущими выборами, эти были практически стерильными, и никаких существенных нарушений не было отмечено ни представителями других партий, ни избирательными комиссиями».

Отметим, что по данным Саратовского избиркома, кроме КПРФ ни одна из партий не жаловалась так активно, как КПРФ на якобы происходившие нарушения. От ЛДПР поступили две жалобы в ходе подсчета голосов, столько же от «Яблока, у «эсеров» была претензия по местным выборам. Еще было подано шесть жалоб от избирателей и одна от участковой комиссии.

Всего за выборами в Саратовской области следили 3966 наблюдателей, работали 3972 члена участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и свыше сотни журналистов.

По последним данным Центризбиркома, первое место по итогам голосования занимает «Единая Россия» (около 53,5%). На втором месте КПРФ (почти 14%). Третья строка у ЛДПР (также почти 14%). Пятипроцентный барьер также преодолевает «Справедливая Россия» (6,13%).

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«Каждая политическая партия получила тот результат на выборах в Госдуму, который заработала», — заявила журналистам в понедельник, 19 сентября, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.

На встрече с журналистами в частности речь шла и о выступлении лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в котором он рассказывал о якобы имевшем место массовом недопуске представителей КПРФ на избирательные участки. Среди регионов-нарушителей он назвал Саратовскую область.

«На тот момент, когда Геннадий Андреевич делал такие заявления, его партия шла третьей, — заметила Ольга Баталина, — Он был расстроен. Неважно, какие регионы он озвучивал, никакой адекватной оценки ситуации у него не было. Это была ошибка, опечатка. Объективных оснований заявлять о массовых нарушениях у Зюганова нет. У него говорили эмоции».

Она также выразила сожаление, что лидер КПРФ опирался на непроверенные факты.

«В Саратовской области были 73 жалобы на нарушения, 61 одна из них была от коммунистов, но ни одна не подтвердилась. Основные жалобы пошли в момент подсчета голосов, и они особенно усилились после заявления Зюганова», — подчеркнула Ольга Баталина.

«Каждой партии надо реалистично оценивать ситуацию. Неправильно мазать черной краской регионы от обиды. ЛДПР устойчиво набирала голоса в регионах. Для нас это не было неожиданностью. Была жесткая конкурентная борьба. Мы относимся с уважением к выбору граждан», — заявила заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».