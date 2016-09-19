Москва, 19 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации считает бессмысленным соблюдение сирийскими правительственными силами режима перемирия в одностороннем порядке. Об этом сегодня, 19 сентября, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волшебная лампа

Он констатировал, что так называемая сирийская «вооруженная оппозиция» не соблюдает режим прекращения огня и ведет полномасштабные боевые действия. Более того, отряды оппозиции сливаются с террористическими группировками и готовятся к новому мощному наступлению. Ни одного пункта женевских договоренностей отряды оппозиции, подконтрольные США, так и не выполнили. Никакого размежевания оппозиции и террористов не произошло.

При этом Москва выполнила все пункты взятых на себя обязательств, подчеркнул Рудской. Однако, в сложившейся ситуации, когда режим прекращения огня соблюдается лишь сирийской правительственной армией, дальнейшее его поддержание правительственными силами становится бессмысленным.

«Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий боевиками не выполняются, считаем его соблюдение в одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным», — сказал генерал.

Кроме того, Рудской опроверг заявление государственного секретаря США Джона Керри о том, что ВКС России и ВВС Сирии якобы нанесли авиаудары по районам, согласованным в рамках женевских договоренностей.

«Никаких ударов ни российская, ни сирийская авиация по согласованным в рамках женевских договоренностей районам за последнюю неделю не наносили. Ни одного факта об этом нам представлено не было», — подчеркнул Рудской.