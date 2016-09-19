ГД может поменять порядок регистрации ребенка при суррогатном материнстве
Москва, 19 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Родителям ребенка, который появился на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), предлагают дать право записывать себя родителями без согласия суррогатной матери независимо от того, состоят ли они в зарегистрированном браке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, соответствующий законопроект внесла в Госдуму депутат VI созыва Салия Мурзабаева («Единая Россия»).
Сейчас, согласно Семейному кодексу, право быть записанными как родители ребенка при применении ВРТ предоставляется только супругам, состоящим в зарегистрированном браке. По мнению автора законопроекта, такая норма нуждается в корректировке. «Это привело к тому, что на территории Российской Федерации складывается разная правоприменительная практика при государственной регистрации рождения детей при применении методов искусственной репродукции», — отмечает депутат.
В связи с этим законопроект дополняет Семейный кодекс нормой, позволяющей мужчине и женщине, как состоящим, так и не состоящим в браке между собой, в случае рождения у них ребенка в результате применения методов ВРТ быть записанными его родителями в книге записей рождений. Речь идет, в частности, о таких методах ВРТ, как суррогатное материнство. Сейчас у суррогатной матери есть возможность записать себя матерью в свидетельстве о рождении ребенка. «В настоящее время решение, предложенное в законе, является неверным, так как не отвечает интересам всех участников процесса суррогатного материнства и, прежде всего, интересам лиц, ожидающих ребенка», — отмечает парламентарий, подчеркивая, что ее точку зрения разделяет Конституционный суд.
С медико-биологической точки зрения рождение ребенка с использованием этой технологии предполагает «соучастие» генетических родителей и суррогатной матери, указывает депутат. «Вследствие этого сами по себе вынашивание и роды не могут служить достаточным основанием признания за последней неограниченной свободы усмотрения в определении обладателей родительских прав. Очевидно, что отказ суррогатной матери от исполнения своих обязательств перед лицами, являющимися биологическими родителями ребенка, не может перечеркнуть их «природных» прав» — поясняет автор инициативы. В связи с этим законопроект предусматривает возможность мужчине и женщине записать себя родителями ребенка при использовании суррогатного материнства без согласия на то самой суррогатной матери.
Для наиболее эффективной защиты интересов рожденного в результате применения программы суррогатного материнства ребенка, предлагаются изменения и дополнения, определяющие порядок установления происхождения ребенка, в частности, в случае отказа от него «генетических родителей», а также в случае их смерти.