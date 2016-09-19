Москва, 19 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Родителям ребенка, который появился на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), предлагают дать право записывать себя родителями без согласия суррогатной матери независимо от того, состоят ли они в зарегистрированном браке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, соответствующий законопроект внесла в Госдуму депутат VI созыва Салия Мурзабаева («Единая Россия»).

Пьер Поль Прюдон. Портрет короля Рима. 1811

Сейчас, согласно Семейному кодексу, право быть записанными как родители ребенка при применении ВРТ предоставляется только супругам, состоящим в зарегистрированном браке. По мнению автора законопроекта, такая норма нуждается в корректировке. «Это привело к тому, что на территории Российской Федерации складывается разная правоприменительная практика при государственной регистрации рождения детей при применении методов искусственной репродукции», — отмечает депутат.

В связи с этим законопроект дополняет Семейный кодекс нормой, позволяющей мужчине и женщине, как состоящим, так и не состоящим в браке между собой, в случае рождения у них ребенка в результате применения методов ВРТ быть записанными его родителями в книге записей рождений. Речь идет, в частности, о таких методах ВРТ, как суррогатное материнство. Сейчас у суррогатной матери есть возможность записать себя матерью в свидетельстве о рождении ребенка. «В настоящее время решение, предложенное в законе, является неверным, так как не отвечает интересам всех участников процесса суррогатного материнства и, прежде всего, интересам лиц, ожидающих ребенка», — отмечает парламентарий, подчеркивая, что ее точку зрения разделяет Конституционный суд.

С медико-биологической точки зрения рождение ребенка с использованием этой технологии предполагает «соучастие» генетических родителей и суррогатной матери, указывает депутат. «Вследствие этого сами по себе вынашивание и роды не могут служить достаточным основанием признания за последней неограниченной свободы усмотрения в определении обладателей родительских прав. Очевидно, что отказ суррогатной матери от исполнения своих обязательств перед лицами, являющимися биологическими родителями ребенка, не может перечеркнуть их «природных» прав» — поясняет автор инициативы. В связи с этим законопроект предусматривает возможность мужчине и женщине записать себя родителями ребенка при использовании суррогатного материнства без согласия на то самой суррогатной матери.

Для наиболее эффективной защиты интересов рожденного в результате применения программы суррогатного материнства ребенка, предлагаются изменения и дополнения, определяющие порядок установления происхождения ребенка, в частности, в случае отказа от него «генетических родителей», а также в случае их смерти.