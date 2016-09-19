Калуга, 19 сентября, 2016, 16:45 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В единый день голосования в Обнинске Калужской области была зафиксирована высокая активность избирателей: явка составила 36,97% (по области в целом — 43,08%), что на 11% больше, чем на выборах ранее, сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM, по информации Территориальной избирательной комиссии города Обнинска.

Между тем, на фоне голосования в Калужской области в первом наукограде России отмечена низкая явка. За партию «Единая Россия» избиратели отдали 37,81% (по области в целом — 46%) голосов; за ЛДПР — 17,1% (17,4%); за КПРФ — 16,51%и (16%); за «Справедливую Россию» — 8,45% (6,2%).

Если остальные партии в Калужской области не преодолели 5% барьер, набрав соответственно от 0,13% партия «Гражданская сила» до 2,4% голосов у партии «Коммунисты России», то «Яблоку» отдали предпочтению, 5,89%, проголосовавших обнинцев. За «Родину» проголосовало 3,08% избирателей. Партия роста получила 2,88%, а «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,86%.

«Коммунистов России» предпочли — 1,67%, «ПАРНАС» — 1,45%, «Российскую экологическую партию «Зеленые» — 1,3%, «Патриотов России» — 0,63%, «Гражданскую платформу — 0,23%, а «Гражданскую Силу» только — 0,1% избирателей Обнинска.

По Обнинскому одномандатному избирательному округу №100 на территории города Обнинск больше всех процентов голосов получил единоросс Геннадий Скляр — 45,75%.

Кстати, по утверждению местных СМИ, выборы в самом близком к Обнинску по характеру подмосковном наукограде Дубна были схожи. И в Обнинске, и в Дубне отмечали активность молодежи, большую явку избирателей, чем в предыдущие годы. К тому же, да и в целом явка практически совпала.