Москва, 19 сентября, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В России по состоянию на 1 сентября 2016 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3 млрд 531 млн рублей и по сравнению с 1 августа 2016 года она снизилась на 135 млн рублей (на 3,7%), сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги по зарплате

Задолженность по заработной плате на 1 сентября имелась перед 66 тыс. человек.

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 49% приходится на обрабатывающие производства, 25% — на строительство, по 6% — на транспорт, добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 3% — на производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

За период с 1 августа по 1 сентября задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций отсутствовала в девяти субъектах Российской Федерации, снизилась — в 31 субъекте, осталась без изменения — в двух субъектах, выросла — в 40 субъектах, образовалась — в трех субъектах Российской Федерации.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (492,2 млн рублей, или 14,2%), Хабаровский край (160,8 млн рублей, или 4,6%), г. Москву (143,1 млн рублей, или 4,1%), Московскую область (134,3 млн рублей, или 3,9%), Иркутскую область (134,2 млн рублей, или 3,9%), г. Санкт-Петербург (121,7 млн рублей, или 3,5%), Томскую область (112,2 млн рублей, или 3,2%), Красноярский край (110,3 млн рублей, или 3,2%), Амурскую область (103,7 млн рублей, или 3,0%).

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