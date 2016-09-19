Выборы глав регионов РФ: победители определены
Москва, 19 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум.
|Регион
|Явка
|Лидер голосования, ФИО, %
|Его ближайший соперник
|Республика Коми
|40,67%
|Гапликов Сергей Анатольевич, 61,17%
|Филипченко Иван Сергеевич, 10,53% (ЛДПР)
|Республика Тува
|91,37%
|Кара-оол Шолбан Валерьевич, 87,13%
|Салчак Сергей Сээ-Сюрюнович, 4,66% (КПРФ)
|Чеченская Республика
|83,8%
|Кадыров Рамзан Ахматович, 98,04%
|Идрис Усманов, 0,83% (Партия роста)
|Забайкальский край
|36,44%
|Жданова Наталья Николаевна, 53,8%
|Мерзликин Николай Владимирович, 29,34% (КПРФ)
|Тверская область
|39,31%
|Руденя Игорь Михайлович, 72,43%
|Морозов Антон Юрьевич, 14,56% (ЛДПР)
|Тульская область
|45,5%
|Дюмин Алексей Геннадьевич, 84,17%
|Лебедев Олег Александрович, 7,53% (КПРФ)
|Ульяновская область
|44.66%
|Морозов Сергей Иванович, 54,29%
|Куринный Алексей Владимирович, 25,53% (КПРФ)