Москва, 19 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум.

РегионЯвкаЛидер голосования, ФИО, %Его ближайший соперник
Республика Коми40,67%Гапликов Сергей Анатольевич, 61,17%Филипченко Иван Сергеевич, 10,53% (ЛДПР)
Республика Тува91,37%Кара-оол Шолбан Валерьевич, 87,13%Салчак Сергей Сээ-Сюрюнович, 4,66% (КПРФ)
Чеченская Республика83,8%Кадыров Рамзан Ахматович, 98,04%Идрис Усманов, 0,83% (Партия роста)
Забайкальский край36,44%Жданова Наталья Николаевна, 53,8%Мерзликин Николай Владимирович, 29,34% (КПРФ)
Тверская область39,31%Руденя Игорь Михайлович, 72,43%Морозов Антон Юрьевич, 14,56% (ЛДПР)
Тульская область45,5%Дюмин Алексей Геннадьевич, 84,17%Лебедев Олег Александрович, 7,53% (КПРФ)
Ульяновская область44.66%Морозов Сергей Иванович, 54,29%Куринный Алексей Владимирович, 25,53% (КПРФ)