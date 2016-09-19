Чебоксары, 19 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В Чувашии подвели предварительные итоги голосования по выборам в Госсовет республики шестого созыва. Как сообщили ИА REGNUM в ЦИК региона, по единому избирательному округу наибольшее число голосов набрала «Единая Россия» (50,74%), затем идёт КПРФ (14,45%), примерно одинаковое число избирателей поддержали «Справедливую Россию» (12,54%) и ЛДПР (12,83%). По всем одномандатным округам лидируют единороссы. Таким образом, из семи партий, участвовавших в выборах, в новый парламент в очередной раз пройдут четыре: мандаты получат единороссы, коммунисты, справороссы и либерал-демократы.

ЦИК Чувашии Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва.Таблица предварительных итогов по пропропорциональному округу

При голосовании по единому округу 50,74% избирателей поддержали кандидатов-списочников от «Единой России». По сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2011 года партия немного улучшила свой результат — тогда за единороссов проголосовали 44,78% избирателей, но не смогла превзойти результат 2006 года с 51,89% голосами поддержки.

Коммунисты и справороссы ухудшили позиции. За КПРФ в этом году отдали свой голос 14,45% избирателей (в 2011 году — 19,65%, в 2006 году — 19,49%). За «Справедливую Россию» проголосовали 12,54% пришедших на выборы (в 2011 году — 19,39%). Усилила позиции ЛДПР, получив 12,83% голосов (в 2011 году — 10,77%, в 2006 году — 8,93%). У партии пенсионеров за справедливость — 3,26% голосов, у «Яблока» — 1,31%, у «Патриотов России» — 1,12%.

Что касается 22-х одномандатных округов, то в них побеждают кандидаты от «Единой России». Минимальную поддержку среди одномандатников-единороссов получил Владимир Михайлов, выдвинувшийся по Винокуровскому округу в Новочебоксарске. За него проголосовало 33,41% избирателей (или 6426 человек). Напомним, что на предыдущих выборах он баллотировался от «Справедливой России». Его ближайшему сопернику справороссу Сергею Семенову не хватило для победы 1181 голос: он набрал 27,3% голосов, получив поддержку 5249 человек. Отметим, что в этом же округе было три Семёновых: против известного справоросса были выставлены Сергей Семенов и Андрей Семенов, которые собрали на двоих 1486 голосов. Напомним, Владимир Михайлов и Сергей Семенов — депутаты Госсовета пятого созыва.

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В процентном отношении наибольшее число голосов среди кандидатов насчитали у вице-спикера Госсовета пятого созыва Олега Мешкова, получившего 74,3% голосов. Он баллотировался по Батыревскому округу. Напомним, Мешков получил должность вице-спикера с приходом к власти главы Чувашии Михаила Игнатьева. Мешков запомнился чебоксарцам как человек, который зарабатывает «по миллиону в день»: владелец пивоваренной компании, участвуя в выборах в Чебоксарское горсобрание 2005 года, задекларировал доход 362 млн рублей. Депутатом при президенте Николае Фёдорове он не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госсовете Чувашии — 44 депутата, половина из которых избирается по партспискам, половина — по одномандатным округам. По итогам выборов 2011 года (пятый созыв) у единороссов было 33 мандата, у «Справедливой России» — пять, у КПРФ — четыре, ЛДПР — два. К концу срока ряды оппозиционеров в парламенте поредели.