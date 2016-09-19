Москва, 19 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в августе 2016 года, по предварительным данным, снизились на 8,3% в годовом выражении, сообщил в Росстате.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

По сравнению с июлем текущего года они, напротив, выросли — на 1,1%. В январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальные доходы в РФ сократились на 5,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Среднемесячная начисленная заработная плата в августе 2016 года, по предварительной оценке, составила 34 тыс. 095 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года выросла на 5,8% в номинальном выражении. В реальном выражении заработная плата граждан РФ в августе в годовом выражении снизилась на 1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты РФ реальные располагаемые денежные доходы населения России за 7 месяцев снизились на 5,3%.

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