Минск, 19 сентября, 2016, 16:07 — ИА Регнум.



Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Вопросы трудоустройства членов нижней палаты Национального собрания Белоруссии обсудил 19 сентября Александр Лукашенко с председателем Палаты представителей НС Владимиром Андрейченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лукашенко поинтересовался вопросами трудоустройства членов ПП НС пятого созыва. Он отметил, что есть возможность изыскать вакансии и другие формы поддержки «народных избранников». Часть из них, уверен Лукашенко, не уйдёт из политической жизни.

«Мы должны наградить людей и поддержать людей», — заявил Лукашенко.

«Посмотрите, чтобы депутаты уходящего парламента были востребованы в жизни, — сказал он. — Есть депутаты, которых мы потерять не можем».

Андрейченко получил поручение собрать «пожелания по трудоустройству», а также организовать 7 октября совместную сессию членов ПП НС нынешнего и вновь сформированного (в сентябре) шестого созыва палаты. Лукашенко намерен зачитать им своё обращение и «подумать, чтобы такая форма стала традицией».

В ходе встречи также был обсуждён бюджет на 2017 год. Андрейченко доложил, что законопроект о республиканском бюджете в палате уже рассматривался и 21 сентября состоится «нулевое чтение» документа с участием руководства Совмина.

Кроме того, были обсуждены вопросы проведения в 2017 году сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. В сессии ожидается участие представителей 57 государств, а по итогам не должно остаться сомнений в том, что Национальное собрание Белоруссии признано на Западе полноценным парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошло формирование двух палат Национального собрания Белоруссии — нижней (Палаты представителей) и верхней (Совета Республики). Часть членов верхней палаты Александр Лукашенко назначает напрямую лично. В нынешнем виде Нацсобрание появилось после кризиса 1996 года, когда президент (Лукашенко бессменно занимает этот пост с 1994 года) распустил Верховный совет и создал двухпалатное Национальное собрание, которое на Западе не признаётся демократически сформированным парламентом.

Как показали соцопросы, белорусы не знают своих представителей в формально представительных органах власти. Оппозиционеры называют членов ПП НС «палаточниками», а сам формально законодательный орган — «машиной для голосования». Депутаты Польши, Литвы и многих других стран стараются не дать повода заподозрить их в признании членов ПП НС коллегами.