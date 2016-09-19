Японский политик: выборы в Крыму проходили свободно
Симферополь, 19 сентября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В Крыму выборы легитимны и прошли честно и свободно, уверен руководитель японской партии «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура. Об этом он заявил журналистам в Симферополе 19 сентября.
«Несмотря на то, что на Западе уже звучат голоса, что выборы проходили под силовым давлением, чуть ли не под дулами автоматов людей загоняли на участки, я могу заявить, что такие обвинения не соответствуют действительности, — цитирует Кимуру ИА «Крыминформ». — Выборы проходили свободно и без какого-либо внешнего вмешательства».
Также он отметил, что японские СМИ освещают события в Крыму на основании «искаженного миропонимания», не владея «реальной информацией».
Ранее японский политик заявил, что у крымчан есть подлинный дух самураев, дух воинов, это видно по тому, как она борются за признание своего права на самоопределение, следствием которой стало воссоединение с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте за ходом выборов наблюдали немецкие туристы и так же посчитали, что голосование было честным. При этом европейские политики уже начали делать заявления о том, что не признают результаты выборов в Крыму.
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