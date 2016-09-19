Симферополь, 19 сентября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В Крыму выборы легитимны и прошли честно и свободно, уверен руководитель японской партии «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура. Об этом он заявил журналистам в Симферополе 19 сентября.

Congress of local and regional authorities Выборы

«Несмотря на то, что на Западе уже звучат голоса, что выборы проходили под силовым давлением, чуть ли не под дулами автоматов людей загоняли на участки, я могу заявить, что такие обвинения не соответствуют действительности, — цитирует Кимуру ИА «Крыминформ». — Выборы проходили свободно и без какого-либо внешнего вмешательства».

Также он отметил, что японские СМИ освещают события в Крыму на основании «искаженного миропонимания», не владея «реальной информацией».

Ранее японский политик заявил, что у крымчан есть подлинный дух самураев, дух воинов, это видно по тому, как она борются за признание своего права на самоопределение, следствием которой стало воссоединение с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте за ходом выборов наблюдали немецкие туристы и так же посчитали, что голосование было честным. При этом европейские политики уже начали делать заявления о том, что не признают результаты выборов в Крыму.

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