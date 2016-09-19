Чита, 19 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Вице-спикер Законодательного собрания Забайкальского края Василина Кулиева одержала победу на одномандатном округе №44. За кандидата, выдвинутого ЛДПР, проголосовали около 45% избирателей. На округе №45 лидирует единоросс Николай Говорин, заручившийся поддержкой 53% избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Отметим, что партия власти не выдвигала кандидата на округе №44, и конкуренцию Кулиевой составили представители «Родины», «Гражданской платформы», КПРФ, «Патриотов России», «Яблока» и «Справедливой России».

Кроме того, в единый день голосования в Забайкалье выбирали губернатора. Победу одержала врио губернатора Наталья Жданова, за которую проголосовали 54,3%.