Тюмень, 19 сентября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Жители Тюменской области по 10 одномандатным округам избраны представители «Единой России». Подведены предварительные итоги голосования за депутатов в Тюменскую областную думу по одномандатным округам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Пока обработано около 80% бюллетеней и результаты будут колебаться не более, чем на процент», — сообщили в избиркоме Тюменской области.

От Тюменской области по десяти одномандатным округам в региональный парламент попадают лишь «единороссы». По Ярковскому округу побеждает депутат Тюменской облдумы Юрий Конев (69,91% голосов избирателей округа), по Тобольскому — гендиректор АО «Тобольскстроймеханизация» Владимир Майер (61,48%), по Центральному округу Тюмени — ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков (50,65%), по Ленинскому округу Тюмени — зам председателя Тюменской облдумы Сергей Медведев (49,8%), по Калининскому округу Тюмени — председатель правления УК «ПАРТИКОМ» Олег Чемезов (59,4%), по Восточному округу Тюмени — зам председателя региональной думы Сергей Романов (53,06%).По двадцать первому Тюменскому округу — депутат Тюменской облдумы Александр Крупин (60%), по Заводуковскому округу — депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин (67,3%), по Ишимскому — депутат Тюменской облдумы Виктор Рейн (76,56%), по Казанском — депутат Тюменской облдумы Владимир Ульянов (68,95%).

Напомним, дума Тюменской области состоит из 48 депутатов. 24 депутата избираются по одномандатным округам, 24 — по единому округу от политических партий. Кроме представителей Тюменской области, в него входят представители автономных округов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. В состав Тюменской областной думы пятого созыва входило 38 представителей ЕР, трое — КПРФ, пятеро — ЛДПР, двое — от партии «Справедливая Россия».