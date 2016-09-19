Калуга, 19 сентября, 2016, 15:52 — ИА Регнум.



Пресс-службы калужского областного парламента На пресс-конференции

Сегодня, 19 сентября, в Калуге состоялась пресс-конференция по итогам прошедших накануне выборов в Государственную Думу ФС РФ VII созыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

В пресс-конференции приняли участие председатель Законодательного собрания области Николай Любимов, заместитель губернатора Александр Авдеев, руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Дмитрий Смирнов и руководитель фракции «Справедливая Россия» в городской думе Калуги Андрей Смоловик.

Предваряя вопросы журналистов, спикер регионального парламента Николай Любимов поблагодарил жителей области, которые пришли на выборы и поддержали правящую партию.

«Мы постараемся оправдать это доверие. Победили два наших кандидата и по одномандатным округам. Уже сейчас ясно, что теперь наши проекты будут пользоваться большей поддержкой на федеральном уровне. Теперь есть кому продвигать их и отстаивать интересы области, ее жителей», — заявил Любимов.

Дали участники пресс-конференции и свою оценку качеству организации выборов. По словам председателя Заксобрания Николая Любимова были незначительные, технические замечания, но серьезных нарушений не выявлено. Это, по его мнению, свидетельствует о росте политической культуры в стране.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в городской думе Калуги Андрей Смоловик, сказал, что в рамках этой кампании весьма жесткую позицию по нарушениям занял избирком.

«В Калужской области выборы прошли на хорошем контролируемом уровне, легитимно, и на фоне соседей регион выглядит предпочтительнее», — добавил Смоловик.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» также согласился с тем, что выборы были организованы прозрачно и открыто.

Комментируя итоги выборов заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев отметил, что на выборах была достаточно высокая конкурентная борьба, но люди высказали поддержку тем, кто заслужил доверие конкретной работой. «По итогам выборов к цифрам придраться нельзя. Даже «Единая Россия» ожидала большего результата. Четко видна и динамика борьбы между оппозиционными партиями», — отметил Авдеев.

Отвечая на вопрос о том, какие обещания по итогам выборов будут выполняться в первую очередь, Александр АВДЕЕВ подчеркнул, что партия сконцентрировалась на уже существующих программах, которые ждут своей реализации и реально волнуют людей.

«Перечень вопросов, который звучал на встречах, широк: это и программа «Чистая вода», и ремонт дорог, и доступность медицинских и образовательных услуг, стоимость продуктов питания и коммунальных услуг. Это те задачи, над которыми мы продолжим работать», — сказал заместитель губернатора.

В продолжение темы спикер областного парламента Николай Любимов добавил: «Мы знаем проблемы всех поселений и районов, и мы их обязаны решать, как правящая партия, как партия, которая берет на себя ответственность за все происходящее в стране. Некоторые проблемы решались уже в ходе избирательной кампании, но многие из них дорогостоящие и потребуют времени. К примеру, в школах, нам предстоит решить вопрос с обучением в две смены. У нас еще 45 таких школ».

Отвечая на вопрос о том, чем объясняется неплохой результат «Единой России» даже в столь непростых экономических условиях, председатель Законодательного собрания области подчеркнул: «Причина в том, что люди, наученные горьким опытом соседних стран, не хотят резких перемен. Люди не хотят платить за это такую же дорогую цену. «Единая Россия» зарекомендовала себя многими хорошими делами, поэтому ей доверяют, надеются на нее».