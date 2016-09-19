Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге молодой человек в ходе ссоры вытолкнул из окна второго этажа свою 47-летнюю мать. Женщина умерла в больнице, передаёт Life.

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Трагедия произошла в Красногвардейском районе (Санкт-Петербург) 17 сентября. Ирина Д. с открытой черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу. У неё также диагностировали ушиб мозга и диафрагмы.

Женщина скончалась 18 сентября. Сын погибшей задержан.

По другой версии, гибель женщины произошла по неосторожности. Женщина погибла от рук жителя Санкт-Петербурга Алексея Дмитриева, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Из материалов уголовного дела следует, что поздно вечером 17 сентября 2016 года в квартире, расположенной на втором этаже одного из домов по шоссе Революции подозреваемый после совместного распития спиртных напитков, пытался напугать свою мать, которая находилась перед открытым окном, схватив ее за ноги, однако не смог ее удержать, в результате чего она выпала из квартиры», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина сам вызвал скорую помощь и полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).